О мероприятии

В V веке до н.э. этрусское влияние распространяется далеко на север, захватывая долину реки По, и также далеко на юг, заходя за Неаполитанский залив. Греческие города с огромными усилиями пытаются остановить продвижение этрусков. Этрусские города достигают наибольших размеров, а влияние их царей распространяется далеко за пределы Тосканы. Окончательно складывается этрусское искусство, в котором, с одной стороны, присутствует единый стиль, а с другой, находится место своеобразному виденью мира каждым крупным культурным центром. Это единство и своеобразие составляет завораживающее панно, в котором основной темой становится пир, правда, пир погребальный. Однако, глядя на изгибы рельефов и яркие краски росписи гробниц, где играют музыканты, скачут всадники, а гости оживленно беседуют, возлежа на ложах, о смерти совершенно не думается. Совершенствуется скульптура, в которой центральное место занимают глиняные и бронзовые изделия, терракоты, вазы. Кажется, что такой яркий и мощный культурный импульс выплеснется далеко за пределы Италии. Этруски и сами осознают свою силу. Правда, Риму удалось избавиться от царей и провозгласить республику, но мелкие неудачи не обращают на себя внимание. Этруски верят в свое великое будущее. Об этом расскажет кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович.

