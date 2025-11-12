  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Форпосты землян в космосе: прошлое, настоящее и будущее орбитальных станций

Слушатели узнают про роль земных форпостов в освоении космоса, их значение для науки, технологий и международного сотрудничества.

Библиотека имени Ю.А. Гагарина
13 ноября, 19:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, д. 109

О мероприятии

Член Астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков расскажет про историю развития орбитальных станций, начиная с первых экспериментов и комплексов, таких как Спутник-1 и Салюты, и заканчивая современными и будущими проектами. Слушатели узнают про роль земных форпостов в освоении космоса, их значение для науки, технологий и международного сотрудничества. Также будет проведен анализ текущего состояния орбитальных станций — таких как Международная космическая станция (МКС) — а затем лектор взглянет в будущее: перспективы создания новых платформ, вариантов их использования и возможных направлений развития космических баз за орбитой Земли.

Расписание
13
Четверг
Ноябрь 2025
Проспект Вернадского, д. 109 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, д. 109

12 ноября, 11:45
Александр Речкин
2
# космос
# МКС
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 ноября, 17:41
КБГУ

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.

КБГУ
# корни
# растения
# углекислый газ
# фотосинтез
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Новый волокно-оптический зондовой термометр выдержал радиацию и температуру до 1000°C

    12 ноября, 11:05

  2. Бактерии со сломанными жгутиками поплыли вперед на собственных продуктах жизнедеятельности

    12 ноября, 10:47

  3. Что умеют легкие: факты о работе дыхательной системы человека

    12 ноября, 09:26

  4. Биологи раскрыли клеточные механизмы «мужской беременности» морских коньков

    12 ноября, 08:05
Выбор редакции

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

Последние комментарии

Сергей Запрягаев
26 минут назад
Giz144, на седьмом месте в таблице. А объём в таблице не учитывается, только длина речной системы.

Карта: 15 самых длинных рек мира

Андрей Степанов
1 час назад
Вячеслав, на ютубе подписан на канал, целая семья австралийцев переехала.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр Смирнов
2 часа назад
Ааа, вот, что это за сайт! маск даже прочёл одну русскую книгу... Понятно! Убогая пропаганда, через ложь. Ну гореть вам всем в аду. А мы подумаем что

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Вячеслав Касаткин
2 часа назад
При такой цене за кг там движки от жигулей что ли?)

Новейшая российская ракета «Союз-5» прибыла на космодром Байконур

Вячеслав Касаткин
2 часа назад
Иронично будет если индусы наклепают их больше чем ОАК за 10 лет в серии (10 машин если что)

Россия передаст Индии технологии для выпуска истребителя пятого поколения Су-57

Николай Цыгикало
2 часа назад
Вячеслав, нормальный интерес. Реакторы на космических аппаратах летали и работали. Вы не расцениваете это как опыт. Из них ни одного китайского

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Вячеслав Касаткин
2 часа назад
Николай, я потому и интересуюсь - без приколов - в чем интерес КНР? По ядерной энергетике они обогнали РФ, у них больше реакторов и процесс постройки

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Максим Чубенко
3 часа назад
Ivan, ну если только вытащить своих из Зоны 51.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Giz144
3 часа назад
Сергей, а где вы увидили в статье про Обь упоминание. Я указал , что енисей не может быть на пятом месте в таблице, если обь его многоводнее....хх

Карта: 15 самых длинных рек мира

Николай Цыгикало
3 часа назад
Индусы большие молодцы в своей космической программе. Думаю, они станут четвёртыми, кто отправит в космос своего космонавта собственными силами.

Индия приблизилась к первому пилотируемому полету космического корабля Gaganyaan

Георгий Ковалев
3 часа назад
Иван, да азиатам кроме ишаков, плова, опийного мака производить нечего, басмачи как были такими и останутся

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Георгий Ковалев
3 часа назад
Олег, может но нет необходимости

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Федя Мегатронов
4 часа назад
Эта новость особо хороша на фоне другой, в которой дальность нашего многострадального мс-21 урезана до всего 3700 с чем-то километров.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Сергей
4 часа назад
Beibit, Россия может производить любые самолет. А ты или школьник или глупый взрослый.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр Смирнов
4 часа назад
Редкостная чушь. Какая-то импортные писанина созданная и потом, видимо, еще и переведенная ИИ. Любой нормальный человек знает еще со школы, что

Карта: 15 самых длинных рек мира

Виталий Вершинин
4 часа назад
Маргарита, а, что на ишаке не доехать?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
4 часа назад
Www, Европа будет, но там будут кричать мкллы с минаретов.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Boris Kolomin
6 часов назад
Kiridan, это точно так. Вот ссылки для примера: https://vapor.ru/otraslevye_resheniya/teplichnye_hozyajstva_2 http://profit-agro.ru/sistemy/sistema-podkormki-rastenij/ В теплицах давно

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Иван Кулаков
6 часов назад
Хакимжон, то есть Вы считаете, что если не доказано - значит это ложь и этого нет и быть не может?

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Александр Сергеевич
6 часов назад
А где собственно хоть какие-то показатели этого исследования? Про поглощение по листу есть весьма точные расщёты где количество света и

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно