О мероприятии

Частная жизнь человека всегда была по возможности ограждена от чужих глаз. Жизнь семьи проходила в доме, с определенного момента, отдельном, где каждый организовывал свой быт так, как было принято, и так, как ему хотелось. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович рассмотрит вещи, связанные с семейной и домашней жизнью. Одни из них имеют совершенно символическое значение, как обручальные кольца, знаменующие начало новой семьи, а другие – совершенно практическое, как, например, ночной горшок. Присутствие дома также требовало особой одежды, вид и элементы которой менялись. Определенные вещи могли помогать в обогреве дома, другие служить для удовольствий хозяев. Надежно закрытое жилище должно было иметь способ оповещения хозяев о визите гостей, и вещи, обслуживающие эту функцию, очень серьезно менялись с появлением новых технологий. Домашние вещи являются, пожалуй, самыми близкими к человеку, наиболее интимными и лучше всего отражающими его личность. Участники мероприятия рассмотрят дом и семью через зеркало вещей и увидят, как они отражали изменение человеческого жилища.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить