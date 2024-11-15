Слушатели узнают о лагранжевом моделировании переноса водных масс и радиоактивного загрязнения в океане на основе спутниковых данных.

Хаос и порядок в океане: о вихрях, Фукусиме и сайре

О мероприятии

В современной океанографии разворачивается битва века: «Кто победит? Эйлер или Лагранж?». Эти два метода моделирования описывают движения жидкостей и газов, и каждый имеет свои плюсы и ограничения. Что же такое динамический хаос и какова его роль в поиске долгоживущих океанических вихрей и мест, благоприятных для рыбного промысла? Кандидат физико-математических наук Максим Васильевич Будянский расскажет о лагранжевом моделировании переноса водных масс и радиоактивного загрязнения в океане на основе спутниковых данных.