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Лекция
12+
Хаос и порядок в океане: о вихрях, Фукусиме и сайре

Слушатели узнают о лагранжевом моделировании переноса водных масс и радиоактивного загрязнения в океане на основе спутниковых данных.

Центр морских исследований МГУ
15 ноября, 17:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Онлайн marine-rc

О мероприятии

В современной океанографии разворачивается битва века: «Кто победит? Эйлер или Лагранж?». Эти два метода моделирования описывают движения жидкостей и газов, и каждый имеет свои плюсы и ограничения. Что же такое динамический хаос и какова его роль в поиске долгоживущих океанических вихрей и мест, благоприятных для рыбного промысла? Кандидат физико-математических наук Максим Васильевич Будянский расскажет о лагранжевом моделировании переноса водных масс и радиоактивного загрязнения в океане на основе спутниковых данных.

Расписание
15
Пятница
Ноябрь 2024
marine-rc Онлайн
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
10 минут назад
Александр Речкин
1
# география
# океаны
# природа
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