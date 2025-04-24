О мероприятии

Свет, видимый невооруженным глазом, открывает лишь малую часть того, что существует в природе. Подобно тому, как люди не видят самолет за облаками, они не смогут увидеть рождение звезды, происходящее за завесой космического вещества, даже если посмотрят в самый мощный оптический телескоп. О том, как же астрономы все-таки смогли увидеть рождение звезд, расскажет старший научный сотрудник Лаборатории радиоастрономии Елена Геннадьевна Куприянова.

В течение первой части экскурсии экспонаты Астрономического музея помогут слушателям понять, как астрономы погружались из области видимого в область невидимого и в область совсем невидимого. Затем, при помощи красочных мультимедиа материалов, участники узнают, что у современных звезд есть «родители» и даже «бабушки и дедушки», увидят области, где уже сейчас формируются новые звезды, и области, звезды в которых увидят только наши потомки. В конце экскурсанты поднимутся на Центральную башню Главного здания обсерватории.

Расписание Пулковское шоссе, д. 65, к. 1. Санкт-Петербург 17:00 Купить