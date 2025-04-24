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Лекция
12+
Звездные скопления

Слушатели узнают про основные типы звездных скоплений.

Санкт-Петербургский Планетарий
1 мая, 17:15 Идет 1 ч
700 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк, д.4

О мероприятии

Лектор обсерватории Клеопатра Сергеевна Беккер рассмотрит два основных типа звездных скоплений: шаровые и рассеянные. Что это вообще такое? Чем они отличаются? Откуда появляются? Участники мероприятия узнают ответы на эти вопросы, используя не только визуальные материалы, но и примеры из наблюдений. В конце программы состоится выход на крышу, где все желающие смогут посмотреть в телескоп на наблюдаемые в данный период времени небесные тела.

Расписание
1
Четверг
Май 2025
Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург
17:15
Купить
Адрес

Александровский парк, д.4

24 минуты назад
Александр Речкин
2
# астрономия
# звезды
# космос
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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