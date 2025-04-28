О мероприятии

Альфред Нобель не назвал психологию среди наук, чьи представители награждаются премией его имени. Но это не значит, что психологи никогда не были удостоены этой чести. Они получали премию в других номинациях: чаще в области медицины, а иногда – и литературы. Но Нобелевка по экономике психологу – явление уникальное. Хотя бы потому, что лауреатом была «с достаточным основанием поставлена под сомнение практическая применяемость фундаментальных постулатов экономической теории». А если говорить проще, то совершен переворот в современном экономическом мышлении! Как люди принимают решения? Что такое интуиция и какие у нее ловушки? Насколько распространены когнитивные искажения и к чему они могут привести? Почему радость от приобретения (денег, имущества и т.д.) слабее, чем огорчение от их потери? Ответы на эти и многие другие вопросы даст социолог, кандидат исторических наук Диляра Ибрагимова.