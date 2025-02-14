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Слушатели узнают подходит ли Титан для колонизации землянами.
О мероприятии
Сегодня все, кто интересуется космонавтикой, знают, что главная цель 21 века за – покорение Марса. Однако немногие задумываются, что далеко на просторах внешней Солнечной системы есть одно небесное тело, где условия куда более близкие земным, чем на Марсе. Там даже теоретически можно недолго ходить без скафандра в очень теплой одежде. И там идут дожди, текут реки и озера. Там очень плотная атмосфера. Титан – самый загадочный спутник Сатурна.
На вопросы об отправке пилотируемой миссии на Титан, о том, подходит ли он для колонизации землянами и какие преимуществами обладает перед Марсом расскажет популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович.
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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