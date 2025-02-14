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Лекция
16+
Титан — вторая Земля

Слушатели узнают подходит ли Титан для колонизации землянами.

Планетарий № 1
4 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

О мероприятии

Сегодня все, кто интересуется космонавтикой, знают, что главная цель 21 века за – покорение Марса. Однако немногие задумываются, что далеко на просторах внешней Солнечной системы есть одно небесное тело, где условия куда более близкие земным, чем на Марсе. Там даже теоретически можно недолго ходить без скафандра в очень теплой одежде. И там идут дожди, текут реки и озера. Там очень плотная атмосфера. Титан – самый загадочный спутник Сатурна.

На вопросы об отправке пилотируемой миссии на Титан, о том, подходит ли он для колонизации землянами и какие преимуществами обладает перед Марсом расскажет популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович.

Расписание
4
Вторник
Март 2025
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

25 минут назад
Александр Речкин
10
# космос
# Сатурн
# титан
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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Комментарии

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Гапур Гендаргно
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Oleg Sh
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VAD
13 часов назад
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Иван Колупаев
20 часов назад
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Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Evgeny
20 часов назад
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