О мероприятии

Сегодня все, кто интересуется космонавтикой, знают, что главная цель 21 века за – покорение Марса. Однако немногие задумываются, что далеко на просторах внешней Солнечной системы есть одно небесное тело, где условия куда более близкие земным, чем на Марсе. Там даже теоретически можно недолго ходить без скафандра в очень теплой одежде. И там идут дожди, текут реки и озера. Там очень плотная атмосфера. Титан – самый загадочный спутник Сатурна.

На вопросы об отправке пилотируемой миссии на Титан, о том, подходит ли он для колонизации землянами и какие преимуществами обладает перед Марсом расскажет популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация