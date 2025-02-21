О мероприятии

Одиннадцатый и первую половину двенадцатого века можно считать расцветом Древней Руси. В этот период власть киевских князей и их родичей простиралась с севера на юг от Белого моря до побережья Черного моря, и с запада на восток от Карпатских год до Среднего Поволжья. Русь поддерживала дипломатические, культурные и династические связи с правителями Северной и Центральной Европы, Византии и «Половецкой степи» (Дешт-и-Кипчак). Скандинавы именовали Русь «Страной городов» («Гардарики»), указывая на высокий уровень развития городской культуры. Это свидетельство подтверждается и археологией. Об интеллектуальной и художественной культуре Руси свидетельствуют каменные храмы, библиотеки, школы и скриптории. Кандидат исторических наук Сергей Юрьевич Шокарев расскажет про внутреннее устройство Руси, стратификацию древнерусского общества, положение Руси на международной арене, уровень образования, науки и культуры.