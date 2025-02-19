О мероприятии

Наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. В пещерах повышенная влажность, а вода необходима для жизни. Пещеры уже обнаружены на Марсе и других пригодных для жизни телах, но они пока не исследованы, поскольку не существует роботов-спелеологов. Их необходимо создать, и эта работа уже началась. Требуются новые нестандартные идеи для изучения космических подземелий. Астроном Владимир Георгиевич Сурдин расскажет, как роботы будут изучать внеземные подземелья.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить