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Слушатели узнают, как роботы будут изучать внеземные подземелья.
О мероприятии
Наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. В пещерах повышенная влажность, а вода необходима для жизни. Пещеры уже обнаружены на Марсе и других пригодных для жизни телах, но они пока не исследованы, поскольку не существует роботов-спелеологов. Их необходимо создать, и эта работа уже началась. Требуются новые нестандартные идеи для изучения космических подземелий. Астроном Владимир Георгиевич Сурдин расскажет, как роботы будут изучать внеземные подземелья.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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