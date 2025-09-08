Уведомления
Слушатели узнают, какую роль играли в Ранней Вселенной недавно открытые загадочные Маленькие Красные Точки.
О мероприятии
Прошедшее лето принесло несколько ярких событий в науке о Вселенной. Вместо того, чтобы, как обычно, сделать их беглый обзор, кандидат физико-математических наук, пулковский астроном Кирилл Масленников расскажет, какую роль, по-видимому, играют в Ранней Вселенной недавно открытые при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» загадочные Маленькие Красные Точки. Эти новые объекты, возможно, сыграют роль долгожданного game changer’а, который поможет связать концы с концами. Кроме того лектор расскажет и о других космических сенсациях – в первую очередь, о межзвкздной комете 3I/ATLAS.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».
Медики из США выявили повышенный риск менингиом, одного из распространенных видов опухолей головного мозга, у женщин, которые применяли инъекционный контрацептив депо-медроксипрогестерона ацетат и его оральную форму. Приему комбинированных оральных контрацептивов, а также использованию внутриматочных систем, напротив, сопутствовало снижение риска таких патологий.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
