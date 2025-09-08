О мероприятии

Прошедшее лето принесло несколько ярких событий в науке о Вселенной. Вместо того, чтобы, как обычно, сделать их беглый обзор, кандидат физико-математических наук, пулковский астроном Кирилл Масленников расскажет, какую роль, по-видимому, играют в Ранней Вселенной недавно открытые при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» загадочные Маленькие Красные Точки. Эти новые объекты, возможно, сыграют роль долгожданного game changer’а, который поможет связать концы с концами. Кроме того лектор расскажет и о других космических сенсациях – в первую очередь, о межзвкздной комете 3I/ATLAS.