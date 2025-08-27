  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Истоки русской математики

Слушатели узнают, почему именно Леонард Эйлер считается отцом всей русской математики.

ВДНХ
4 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123б

О мероприятии

Доктор физико-математических наук Алексей Владимирович Савватеев расскажет «С чего начинается Родина» в плане математики: почему именно Леонард Эйлер считается отцом всей русской математики, как абсолютный гений Николай Лобачевский совершил революцию в геометрии, перевернув представления о пространстве, и почему Пафнутий Чебышев вошел в историю как непревзойденный кудесник теории чисел и механизмов. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о Михаиле Остроградском, легенде русской математической мысли и учителе Царской Семьи.

Расписание
4
Четверг
Сентябрь 2025
Проспект Мира, дом 123б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123б

27 августа, 05:01
Александр Речкин
3
# история
# математика
# Россия
Комментарии

Написать комментарий

