Слушатели узнают про культурные богатства древних королевств Сукхотаи и Аюттхаи.

О мероприятии

Участники мероприятия узнают про государственные символы Таиланда, культурные богатства древних королевств Сукхотаи и Аюттхаи. А также получат возможность изучить религиозные памятники древнего Чиангмая, наследие национального театра Кхон, а также уникального эпоса Рамакиен.

В фокусе внимания будут правители Сиамскмх королевств: создатель тайского алфавита Рамакхамхэнг Великий, а также монархи нынешней династии Чакри. Отдельно историк Николай Полонский рассмотрит фигуру недавно ушедшего короля Пхумипона Адульядета.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация