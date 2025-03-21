Слушатели выяснят, в чем состоит разница между дикими и доместицированными животными.

О мероприятии

С каждым годом человек все активнее влияет на окружающую среду планеты, преобразуя природу, как на суше, так и в Мировом океане. Антропогенное воздействие приводит к глубокому преобразованию всех составных элементов естественных природных сообществ, в том числе и организмов, в частности, представителей фауны.

Подобное воздействие связано, прежде всего, с тем, что человек формирует принципиально новые условия жизни, трансформируя саму среду, изменяя интенсивность воздействия экологических факторов, вплоть до полного исключения действия отдельных факторов, внедряя новые организмы в те или иные места обитания.

На лекции слушатели выяснят, в чем состоит разница между дикими и доместицированными животными. Узнают, каким образом человек осуществляет приручение и одомашнивание отдельных представителей фауны. Познакомятся с основными тезисами современной концепции доместикации.

Расписание Ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация