Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают о требованиях, которые предъявляются к кандидату в космонавты.
О мероприятии
Как много амбициозных, энергичных молодых людей, глядя на звездное небо, заразились идеей о космическом полете. Но, как это сделать? Как и где приобрести эту романтическую профессию — космонавт — и получить право на космический полет.
Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев расскажет о требованиях, которые предъявляются к кандидату в космонавты. Лектор обсудит состояние здоровья и физическую подготовленность потенциального кандидата, необходимые образование и опыт работы. Слушатели узнают, что ожидает кандидата в космонавты на том или ином этапе отбора. Разберутся в требованиях к психологическому портрету кандидата. И конечно поговорят о том, насколько трудно учиться в Центре подготовки космонавтов. Многие ли пришедшие в отряд космонавтов преодолевают весь путь от зачисления до момента, когда прозвучит вожделенная команда: «Есть контакт подъема!».
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию
Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой
Чужой, хищник и куры-убийцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии