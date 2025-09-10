О мероприятии

Как много амбициозных, энергичных молодых людей, глядя на звездное небо, заразились идеей о космическом полете. Но, как это сделать? Как и где приобрести эту романтическую профессию — космонавт — и получить право на космический полет.

Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев расскажет о требованиях, которые предъявляются к кандидату в космонавты. Лектор обсудит состояние здоровья и физическую подготовленность потенциального кандидата, необходимые образование и опыт работы. Слушатели узнают, что ожидает кандидата в космонавты на том или ином этапе отбора. Разберутся в требованиях к психологическому портрету кандидата. И конечно поговорят о том, насколько трудно учиться в Центре подготовки космонавтов. Многие ли пришедшие в отряд космонавтов преодолевают весь путь от зачисления до момента, когда прозвучит вожделенная команда: «Есть контакт подъема!».

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация