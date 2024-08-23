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Участники мероприятия узнают об истории созвездий.
О мероприятии
Еще с древних времен люди смотрели звездное на звездное небо и выделяли на нем фигуры, напоминающие силуэты животных, людей или предметов быта. Они составляли карты и так начали появляться первые созвездия. У разных народов были свои созвездия, связанные с особенностями изо-культуры. И только в начале 20 века Международный астрономический союз (МАС) утвердил окончательный список из 88 созвездий.
Популяризатор астрономии Елизавета Каменева расскажет об истории созвездий, научит находить созвездия «наре», рассмотрит созвездия разных стран, вспомнит забытые созвездия и конечно поведает про зодиакальные созвездия.
ул. Восточная, д.4, к.1
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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