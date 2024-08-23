О мероприятии

Еще с древних времен люди смотрели звездное на звездное небо и выделяли на нем фигуры, напоминающие силуэты животных, людей или предметов быта. Они составляли карты и так начали появляться первые созвездия. У разных народов были свои созвездия, связанные с особенностями изо-культуры. И только в начале 20 века Международный астрономический союз (МАС) утвердил окончательный список из 88 созвездий.

Популяризатор астрономии Елизавета Каменева расскажет об истории созвездий, научит находить созвездия «наре», рассмотрит созвездия разных стран, вспомнит забытые созвездия и конечно поведает про зодиакальные созвездия.

Расписание ул. Восточная, д.4, к.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация