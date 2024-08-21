Участники мероприятия узнают, что ученые знают о влиянии микропластика на природу и на людей.

Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь

О мероприятии

Микропластик — это крошечные частицы пластика, которые были зафиксированы повсюду: в воде, в воздухе, в почве, в пище и даже в нас самих. Эти мельчайшие частицы уже стали одной из важнейших тем общественных дискуссий.

Но что это вообще такое — микропластик? Как он попадает в окружающую среду и организм человека? И что ученые знают о влиянии его на природу и на людей?

В ходе лекции химик Сакина Зейналова обсудит следующие вопросы:

Основные источники микропластика и способы его образования;

Различия типов микропластика и их классификацию;

Влиянии мельчайших пластиковых частиц на здоровье человека и животных.

Возможные методы решения проблемы микропластикового загрязнения и что может сделать каждый из нас уже сейчас.

Расписание Москва, ﻿Знаменка 11/11 с1 Москва 19:30 Купить