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Лекция
16+
Биология арктических морей

Слушатели узнают, как ученые исследуют биологию Арктики.

Курилка Гутенберга
5 сентября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3

О мероприятии

В последнее время Арктика у всех на слуху, как регион, который стремительно меняется. Помимо развития арктических территорий и акваторий, это регион, который испытывает значительное влияние климатических изменений. Это не может не отражаться на функционировании экосистем и жизни морских обитателей. Руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ Ольга Коновалова расскажет, кто и как обитает в арктических морях, как ученые исследуют биологию Арктики, какие задачи стоят перед ними, какие проблемы они вынуждены решать, и какие прорывы происходят в этой области. А также лектор поведает о динамике продуктивности и перспективах глобального потепления для народного хозяйства.

Расписание
5
Четверг
Сентябрь 2024
2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3

11 минут назад
Александр Речкин
2
# арктика
# биология
# моря
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# вредители
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