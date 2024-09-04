О мероприятии

В последнее время Арктика у всех на слуху, как регион, который стремительно меняется. Помимо развития арктических территорий и акваторий, это регион, который испытывает значительное влияние климатических изменений. Это не может не отражаться на функционировании экосистем и жизни морских обитателей. Руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ Ольга Коновалова расскажет, кто и как обитает в арктических морях, как ученые исследуют биологию Арктики, какие задачи стоят перед ними, какие проблемы они вынуждены решать, и какие прорывы происходят в этой области. А также лектор поведает о динамике продуктивности и перспективах глобального потепления для народного хозяйства.

Расписание 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация