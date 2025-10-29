  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Современные подходы к обеспечению иммунобиологической безопасности

Слушатели узнают про технологию получения первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа.

Парк «Зарядье»
6 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Павел Евгеньевич Вандышев расскажет про уникальный опыт разработчиков иммунобиологических препаратов и внедрение технологии получения первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа, основы обеспечения иммунобиологической безопасности в Российской Федерации и применение биотехнологических подходов при использовании куриных эмбрионов для производства инактивированных вакцин, с учетом внедрения  технологических приемов очистки вирусных субстратов. Сведения о физико-химических и биологических процессах, обусловливающих высокую биологическую активность тканей куриного эмбриона, расширяют спектр их применения благодаря чему зародыш используют во многих областях биологии, медицины и биотехнологии.

Расписание
6
Четверг
Ноябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

29 октября, 11:44
Александр Речкин
2
# биология
# иммунизация
# медицина
