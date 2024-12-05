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Лекция
16+
События в мировой и российской космонавтике: итоги 2024 года

Слушатели узнают про самые интересные космические события уходящего года.

Планетарий № 1
18 декабря, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

О мероприятии

Научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов расскажет, что случилось в космосе в 2024 году. Слушатели узнают про самые интересные космические события: посадки на Луну, полеты Starship и первый запуск «Ангары» с Восточного. Участники мероприятия посмотрят самые красивые фотографии и видео, а также будет разыгран новогодний приз — космический постер с российским ядерным буксиром «Зевс».

Расписание
18
Среда
Декабрь 2024
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

15 минут назад
Александр Речкин
1
# NASA
# космос
# Россия
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# космос
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
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30 ноября
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# наука
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
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Психология
# восприятие
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7 часов назад
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NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Nekto, то что на земле весит 180 килограмм на Луне будет весить как 30 килограмм на Земле. Сила притяжения на поверхности Луны в 6 раз меньше чем у Земли.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
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NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Nekto, захотелось людям изучить получше единственный спутник земли. Может найдут чего интересного. По крайней мере понтоваться будут всей страной

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Илья Шкверя
8 часов назад
Artem, какое магнитное излучение? Магнитным бывает только поле. 10км от земли - гражданская авиация, никаких скафандров, никто не сгорает, 15-20 км -

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Anton Dubinkin
8 часов назад
это же всего-лишь идея, ее и развить можно. Некий кевларовый щит, который можно развернуть и на нем как на ледянке ехать. Самое главное, что это легко

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
9 часов назад
Nekto, в твоем русском частицы не не существует??? Читать тошно.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Нео Матрикс
9 часов назад
Бля вы сначала писать научитесь правильно сидите тут космонавтику обсуждаете, ни ни ни, НЕ надо писать, валенки.

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Rycckoe Oko
10 часов назад
Ой !! Я предлагаю взять на луну, с собой ПОНИ ,да ! да ! пони это такая маленькая лошадка. Она может быть очень, очень полезна при транспортировке

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с ЛуныNASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Ivan Kuzmin
10 часов назад
Вы же перепечатали старую статью (Science Mag, 2019, 1 октября) и украли мой снимок оттуда, а не купили его, правда? И не стыдно, вы же типа позиционируете

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