Слушатели узнают, как и почему человек стал двуногим, а также какие эволюционные бонусы и недостатки это дает.

О мероприятии

Среди млекопитающих есть отдельные виды, представители которых могут выпрямляться и способны недолго пройти на двух ногах, но люди единственные практикуют двуногую походку постоянно. Трудно переоценить, насколько способность ходить на двух ногах изменила наш вид. Прямохождение не только сильно поменяло анатомию, но также и поведение, культуру и технологии. И если проблемы с коленями и спиной, доставшиеся нам в ходе эволюции, к сожалению, знакомы многим людям, то факт, что способность говорить и альтруизм тоже достались нам вследствие анатомических адаптаций, уже может удивить. Антрополог Сударикова Елена расскажет, как и почему наш род стал двуногим, и как сегодня похитрее пользоваться своим двуногим телом, с его трудностями и бонусами.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация