Слушатели узнают, какую роль производные серы играют во взаимодействии микроорганизмов и как это защищает их от окислительного стресса.

О мероприятии

Нарушение режимов приема антибиотиков в терапии заболеваний человека и в профилактических добавках в сельском хозяйстве способствует развитию антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов. Среди известных классов антибиотиков на данный момент не осталось таких препаратов, к которым бы не возникло хотя бы одного устойчивого штамма, и с каждым десятилетием становится сложнее контролировать ситуацию с распространением таких патогенных микроорганизмов.

Тем не менее научное сообщество ищет способы воздействия даже не на основные, а на вспомогательные мишени патогенов, отвечающие за формирование ответа на стресс и распространение антибиотикорезистентных штаммов. Для жизни микроорганизма критически важна активация генов, кодирующих регуляторные РНК, отвечающие за переключение внутривидовых межклеточных коммуникаций и, как следствие, приводящие к образованию биопленок. Одними из ключевых белков микроорганизмов в этих регуляциях являются ферменты ассимиляции/генерации сероводорода и метаболизма серосодержащих аминокислот цистеина (Cys) и метионина (Met). Раскрытие полных Cys/Met-каскадов у наиболее социально значимых патогенов представляет не только фундаментальный научный интерес, но и открывает возможность применения этих мишеней для разработки потенциаторов антибиотиков для преодоления резистентности бактерий.

Кандидат химических наук Павел Николаевич Сольев расскажет, какую роль производные серы играют во взаимодействии микроорганизмов и как это защищает их от окислительного стресса.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация