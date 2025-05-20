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Лекция
16+
Эволюция многообразия методов электрофизиологии

Слушатели узнают, как поиск адекватного экспериментального похода  изучения одиночных ионных каналов привел к революции в нейрофизиологии.

Нейрокампус
29 мая, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Островитянова 1с10

О мероприятии

Заведующий лаборатории электрофизиологии ФЦМН ФМБА России Андрей Владимирович Розов расскажет про разработку современных методов исследования электрофизиологических свойств ионных каналов, нейронов, синапсов и нейронных сетей.

Слушатели узнают:

  • Как поиск адекватного экспериментального похода  изучения одиночных ионных каналов привел к революции в нейрофизиологии;
  • Как «незначительная» модификация относительно «примитивных методик» середины прошлого века позволила сделать открытия, заслужившие нобелевскую премию;
  • Как оптостимуляция, фотометрия  и методы патч-кламп помогают понять детали нейротрансмиссии на молекулярном уровне;
  • Как с помощью методов электрофизиологии найти функциональную роль для неописанных ранее типов  нейронов.

Расписание
29
Четверг
Май 2025
ул. Островитянова 1с10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Островитянова 1с10

8 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# технологии
# эволюция
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# струнный рельс
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Комментарии

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