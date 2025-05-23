О мероприятии

Людям – как, впрочем, и животным – очень часто приходится принимать решения в условиях неопределенности, руководствуясь лишь оценками вероятности тех или иных событий. Неопределенность воспринимается как потенциальная угроза, и это биологически объяснимо, – однако люди способны игнорировать эту угрозу, если она невелика и неустранима. При этом некоторым – в том числе людям с расстройствами аутистического спектра – трудно игнорировать неопределенность, что иногда заставляет их вкладывать слишком много усилий тогда, когда это объективно не требуется.

Адаптивным ответом на неопределенность является попытка получить больше информации об окружающей среде. Однако в вероятностной среде человеку нередко приходится выбирать между известными ему решениями, которые успели хорошо себя зарекомендовать в прошлом, и новыми решениями, которые с большой вероятностью могут оказаться неудачными, – а могут, наоборот, принести ценную информацию, которая окупится сторицей. Это та ситуация, которую в науке называют дилеммой между использованием и исследованием. О ней расскажет кандидат биологических наук Чернышев Борис Владимирович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация