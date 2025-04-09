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Слушатели узнают, как серотонин на самом деле влияет на мозг и поведение.
О мероприятии
В начале двадцатого века было обнаружено вещество, которое регулирует работу кишечника и тонус кровеносных сосудов. Спустя 30 лет его обнаружили в головном мозге и начали активно изучать его роль в регуляции поведения, сна и, конечно, настроения. Если в конце XX-го казалось, что с серотонином уже все ясно: его недостаток вызывает депрессию, чем больше серотонина, тем лучше настроение. Но сейчас ученые понимают, что это не так.
Нейробиолог, врач и популяризатор науки Владимир Алипов расскажет, как серотонин на самом деле влияет на мозг и поведение.
ул. Гороховая, 47
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За последние несколько экспедиций к водам на севере Гренландии полярники успели обнаружить больше десятка клочков земли, претендующих на статус «самых северных». Им обладает островок Каффеклуббен недалеко от мыса Моррис-Джесуп. Датские исследователи решили закончить споры и в 2022 году отправились в экспедицию, чтобы перепроверить новые заявки. По прибытии они нашли на своем месте лишь один объект, который оказался айсбергом, застрявшем на мели.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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