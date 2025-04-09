О мероприятии

В начале двадцатого века было обнаружено вещество, которое регулирует работу кишечника и тонус кровеносных сосудов. Спустя 30 лет его обнаружили в головном мозге и начали активно изучать его роль в регуляции поведения, сна и, конечно, настроения. Если в конце XX-го казалось, что с серотонином уже все ясно: его недостаток вызывает депрессию, чем больше серотонина, тем лучше настроение. Но сейчас ученые понимают, что это не так.

Нейробиолог, врач и популяризатор науки Владимир Алипов расскажет, как серотонин на самом деле влияет на мозг и поведение.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить