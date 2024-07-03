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Участники мероприятия узнают, как менялась жизнь женщин после революции 1917 года.
О мероприятии
Жизнь женщин в Российской империи во многих аспектах была тяжелой. Но революция 1917 года все изменила. Женщины получили невиданную прежде свободу. В таких обстоятельствах сложно избежать крайностей. Первые годы советской власти стали эпохой шокирующих экспериментов в области семьи и брака. Возникают радикальные концепции: «новая мораль», «новая женщина», «теория стакана воды» и другие.
Это нашло отражение и в литературе. В 1920-е годы появился целый ряд шокирующих произведений, посвященных злободневному «женскому вопросу». Все они стали бестселлерами. Позднее, эти произведения были изъяты из библиотек, а любое упоминание о них – запрещалось.
О том, как менялась жизнь женщин после революции 1917 года и о «скандальной» литературе 1920-х годов — расскажет кандидат исторических наук Денис Орлов.
улица Стремянная дом 20
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