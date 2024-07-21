Участники мероприятия узнают, что скрывается за волей к власти, о которой так настойчиво говорил Ницше.

Что еще нам может сказать Заратустра Фридриха Ницше?

О мероприятии

Фридрих Ницше давно перестал быть предметом узкого круга специалистов-философов – обращение к его наследию не прихоть, но порой необходимость, позволяющая понять окружающие нас смыслы и ценности, в конечном счете понять себя, поскольку именно с Ницше начинает новый поворот в сторону человека. И поворот этот еще не завершен.

Что значит смерть Бога для Ницше и для нас?

Есть ли у нас шанс стать сверхчеловеком?

Что скрывается за волей к власти, о которой так настойчиво нам говорил Ницше?

На эти и многие другие вопросы даст ответы кандидат философских наук Владимир Маковцев.