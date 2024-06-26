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Участники мероприятия узнают, как заподозрить у себя или ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности.
О мероприятии
Рассеянность и плохие оценки — это симптом или усталость? Как заподозрить у себя или ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности? Возможна ли дисциплина без насилия при СДВГ? К кому обратиться за консультацией? Как и чем лечить и нужно ли вообще лечить? Вызывают ли зависимость препараты от СДВГ? Что сделать, чтобы жизнь не превратилась в серию разочарований от того, что тебе не доступны вещи, доступные всем? На эти и многие другие вопросы ответит психолог, кандидат психологических наук, практикующий психоаналитик Марина Андронова.
ул. Бухаресткая 114к1
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Авторы нового исследования изучили, как стиль воспитания косвенно — через уровень стресса — влияет на то, что впоследствии ребенок будет подвержен эпизодическому пьянству и проблемам, связанным с алкоголем. Результаты оказались довольно неожиданными.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Вымирающие растения
Научные парадоксы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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