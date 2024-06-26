О мероприятии

Рассеянность и плохие оценки — это симптом или усталость? Как заподозрить у себя или ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности? Возможна ли дисциплина без насилия при СДВГ? К кому обратиться за консультацией? Как и чем лечить и нужно ли вообще лечить? Вызывают ли зависимость препараты от СДВГ? Что сделать, чтобы жизнь не превратилась в серию разочарований от того, что тебе не доступны вещи, доступные всем? На эти и многие другие вопросы ответит психолог, кандидат психологических наук, практикующий психоаналитик Марина Андронова.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 18:00 Купить