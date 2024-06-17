Участники мероприятия узнают, кто такие вторичноротые.

О мероприятии

Кембрийский взрыв — страшная штука. Ведь именно в процессе этого эволюционного коллапса появилась одна незаметная группа роющих морских организмов, размером с рисовое зерно, которым позже предстоит стать акулами, динозаврами и — что внезапно — людьми.

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев разберется с предками людей и найдет новых родственников на эволюционном древе.

Расписание ул. Покровка, д. 18, с. 1 Москва 13:00 Купить