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Лекция
12+
Древние обитатели Петербурга и окрестностей

Слушатели узнают о том, кто обитал на территории Петербурга и в его окрестностях сотни миллионов лет назад.

Зоологический музей РАН
10 октября, 18:00 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Университетская наб., д. 1

О мероприятии

Кандидат биологических наук, заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрий Григорьев расскажет о том, кто обитал на территории Петербурга и в его окрестностях сотни миллионов лет назад. Участникам мероприятия удастся посмотреть на удивительное разнообразие беспозвоночных животных ордовикского моря, своеобразных рыб и бесчелюстных живших в прибрежных лагунах девонского моря. Узнав особенности геологического развития территории Ленинградской области, понять – можно ли найти здесь динозавров.

Расписание
10
Четверг
Октябрь 2024
Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Университетская наб., д. 1

18 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# Палеонтология
# Россия
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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