О мероприятии

Зоология беспозвоночных — один из разделов «классической» биологии, время прорывов в которой, казалось бы, прошло. Разумеется, ежегодно продолжают описывать огромное количество новых для науки видов беспозвоночных животных, но разве это влияет на другие области биологии? А такие области, как исследование поведения беспозвоночных животных и вовсе могут показаться чем-то незначительным, чем ученые занимаются только ради собственного интереса. Может ли дальнейшее изучение беспозвоночных животных помочь людям лучше понять самих себя, устройство своих тел, болезни, которые терзают и в целом быстрее прийти к понимаю собственного места в биосфере планеты? На эти вопросы попробует ответить научный сотрудник кафедры Гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Валерьевич Марьинский, посмотрев на достижения зоологии беспозвоночных в 2024 году.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить