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Слушатели узнают про достижения зоологии беспозвоночных в 2024 году.
О мероприятии
Зоология беспозвоночных — один из разделов «классической» биологии, время прорывов в которой, казалось бы, прошло. Разумеется, ежегодно продолжают описывать огромное количество новых для науки видов беспозвоночных животных, но разве это влияет на другие области биологии? А такие области, как исследование поведения беспозвоночных животных и вовсе могут показаться чем-то незначительным, чем ученые занимаются только ради собственного интереса. Может ли дальнейшее изучение беспозвоночных животных помочь людям лучше понять самих себя, устройство своих тел, болезни, которые терзают и в целом быстрее прийти к понимаю собственного места в биосфере планеты? На эти вопросы попробует ответить научный сотрудник кафедры Гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Валерьевич Марьинский, посмотрев на достижения зоологии беспозвоночных в 2024 году.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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