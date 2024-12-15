О мероприятии

Многие праздники, которые люди отмечают сегодня, пришли из далекого прошлого. Часто они даже не знают, какие фольклорные традиции стоят за ними, откуда взялись герои и персонажи, которые ассоциируются с этим праздником.

К примеру, сейчас трудно представить новогодний праздник (будь то детский утренник или рабочий корпоратив) без его центральной фигуры — Деда Мороза. Но насколько давней является эта традиция? Когда появился этот персонаж в России и чем интересна его биография (например, когда и за что его запрещали?). Есть ли у него предшественники и кто его сопровождает? Ответы на эти и многие другие вопросы даст фольклорист, культуролог и кандидат филологических наук Наталья Петрова.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация