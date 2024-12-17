Слушатели узнают, какие удивительные открытия были сделаны в Костенках за последние десятилетия.

Загадочные Костенки: как открытия в этом месте помогают понять каменный век?

О мероприятии

Костенки — уникальный археологический комплекс. Это место открывает окно в жизнь древнейших homo sapiens, позволяет узнать больше об их быт, искусство и социальные структуры.

Младший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории материальной культуры Российской академии наук Антон Лада расскажет, почему Костенки называют ключом к пониманию верхнего палеолита

Слушатели узнают, какие удивительные открытия были сделаны в этом месте за последние десятилетия. Как древние находки помогают реконструировать жизнь наших предков и какие вопросы остаются загадкой для археологов по сей день.

Расписание Гороховая 47 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация