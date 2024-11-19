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Слушатели узнают о первых английских телескопах в России.
О мероприятии
Уильям Гершель, профессиональный музыкант, уже в зрелом возрасте увлекся астрономией. Чтобы самому увидеть на небе все те замечательные объекты, о которых он прочел в книгах, Гершель стал строить большие телескопы-рефлекторы.
13 марта 1781 года с помощью своего семи-футового телескопа он открыл новую планету Солнечной системы — Уран. За это открытие Гершель получил от английского короля пожизненный пенсион, но не перестал изготавливать свои замечательные телескопы.
Он делал телескопы и для себя, и на продажу. Его заказчиками были не только любители астрономии, но и профессиональные ученые, и даже королевские особы. Два телескопа у Гершеля заказала императрица Екатерина II.
Первый, 10-футовый, был привезен в Россию в собранном виде, а второй, 20-футовый, был упакован в 14 ящиков. Об этих инструментах расскажет доктор физико-математических наук Наталья Яковлевна Сотникова.
Александровский парк 4
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