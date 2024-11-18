О мероприятии

У нейтронных звезд и черных дыр много интересных экстремальных свойств. Одно из них – высокие скорости. Нейтронные звезды могут смещаться на тысячи километров в секунду относительно своего ближайшего окружения. Откуда берутся такие большие значения? Ведь звезды, являющиеся прародителями компактных объектов, обычно имеют скорости не больше нескольких десятков километров в секунду. Все дело во взрывах сверхновых! Астрофизик, профессор РАН Сергей Борисович Попов обсудит и наблюдательные данные, и теоретические модели. И конечно же, попытается рассказать, почему это все важно, и как данные по скоростях компактных объектов помогают лучше разобраться в сложнейшей физике взрывов сверхновых.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить