О мероприятии

Жизнь предков была нелегкой. За каждым кустом их кто-то поджидал, из каждого темного дупла за ними следили чьи-то голодные глаза. Кто был врагом эволюции людей? От кого они спасались? К чему это привело? Что в человеческой биологии унаследовано от миллионов лет избегания чудищ?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация