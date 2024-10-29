О мероприятии

В октябре британский режиссер заявил, что астрономы получили сигнал от внеземной цивилизации и держат эту новость в секрете.

Такие заявления часто попадают на страницы таблоидов, но сколько в них правды? Современная наука ищет признаки внеземного разума в Млечном Пути не первый год — и уже есть промежуточные результаты и понимание, как и кого могут встретить люди на просторах Галактики. Однако существует мнение, что землянам не стоит выдавать свое присутствие на межзвездных просторах и посылать к звездам радиосигналы.

Насколько оправдана эта точка зрения? Сколько аномальных сигналов получено из космоса? Почему гипотетическое отсутствие других разумных существ в Млечном Пути является важной проблемой и что произойдет, если контакт с внеземным разумом состоится?

Обо всем этом с точки зрения современной науки расскажет член астрономо-геодезического объединения Сергей Чумаков.

Расписание Проспект Вернадского 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация