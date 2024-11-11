Слушатели узнают про восприятие и изучение образа Пушкина в Серебряном веке.

О мероприятии

Серебряным веком русской литературы — в сравнении с золотым, пушкинским веком — называется конец XIX-начало XX столетия. Точкой отсчета Серебряного века считают речь Федора Достоевского об Александре Пушкине, а завершением — речь Александра Блока «О назначении поэта», также посвященную Пушкину.

На рубеже XIX-XX веков с размахом отметили 100-летний юбилей со дня рождения поэта. Устанавливали памятники и издавали его произведения, дневники, письма, рукописи. Изучали творчество Пушкина и писали критические статьи, публиковавшиеся в знаменитых литературных журналах. Поэты и прозаики Серебряного века считали Пушкина своим духовным учителем, создателем русского языка и ориентиром в мире литературы.

Михаил Шапошников расскажет про восприятие и изучение образа Пушкина в Серебряном веке в целом, а также темам и мотивам, берущим начало в золотом веке русской литературы и продолжившим свое развитие в творчестве поэтов и писателей века Серебряного.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация