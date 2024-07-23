О мероприятии

Каждый день люди сталкиваются с едой — едят, покупают, обсуждают. Функции еды вышли далеко за рамки простого насыщения. С темой еды тесно связано сенсорное восприятие — восприятие мира с помощью чувств. Этот повседневный опыт бывает немного хаотическим, ведь обычно люди больше реагируют на внешние сигналы, а не подстраивают мир под себя.

Психолог Полина Трояновская разберется в основных функциях питания и попробует понять, как с их помощью делать свою жизнь устойчивее. Участники мероприятия узнают, с помощью каких приемов можно сделать жизнь красивее, спокойнее, бодрее, лучше организовывать среду для работы и отдыха.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация