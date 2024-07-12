Участники мероприятия узнают, почему столица Гондураса именуется так необычно, Тегусигальпа, и при чем здесь золото.

О мероприятии

Гондурас… Пожалуй, ни одна страна Латинской Америки не удостоилась такого количества шуток из-за своего, впрочем, вполне безобидного, названия. Между тем, здесь есть на что посмотреть, и чему поудивляться. Именно тут затерялся один из самых красивых городов майя — Копан, с удивительной иероглифической лестницей, который достиг расцвета при царе со смешным именем 18 Кролик.

Что воскликнул Христофор Колумб, когда прибыл к берегам Гондураса? Почему столица Гондураса именуется так необычно, Тегусигальпа, и при чем здесь золото (ну и пираты, конечно)? Что такое «лемпира» и почему жители Гондураса сами себя называют «catrachos»? Как «Юнайтед фрут компани» привела к появлению первой настоящей «банановой республики», и возможна ли настоящая война из-за незабитого гола в футболе?

Об этом, а также о многом другом расскажет кандидат филологических наук Елизавета Журавлева.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация