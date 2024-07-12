  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Загадочный Гондурас в вихре истории

Участники мероприятия узнают, почему столица Гондураса именуется так необычно, Тегусигальпа, и при чем здесь золото.

Библиотека иностранной литературы
26 июля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Гондурас… Пожалуй, ни одна страна Латинской Америки не удостоилась такого количества шуток из-за своего, впрочем, вполне безобидного, названия. Между тем, здесь есть на что посмотреть, и чему поудивляться. Именно тут затерялся один из самых красивых городов майя — Копан, с удивительной иероглифической лестницей, который достиг расцвета при царе со смешным именем 18 Кролик.

Что воскликнул Христофор Колумб, когда прибыл к берегам Гондураса? Почему столица Гондураса именуется так необычно, Тегусигальпа, и при чем здесь золото (ну и пираты, конечно)? Что такое «лемпира» и почему жители Гондураса сами себя называют «catrachos»? Как «Юнайтед фрут компани» привела к появлению первой настоящей «банановой республики», и возможна ли настоящая война из-за незабитого гола в футболе?

Об этом, а также о многом другом расскажет кандидат филологических наук Елизавета Журавлева.

Расписание
26
Пятница
Июль 2024
ул. Николоямская, д. 1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

14 минут назад
Александр Речкин
5
# история
# культура
# Латинская Америка
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Вчера, 12:45
Татьяна

Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.

Астрономия
# Tess
# зона обитаемости
# Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал необычайно большое образование
# Солнечная система
# Суперземля
# экзопланета
Позавчера, 19:14
Дарья Г.

Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.

Астрономия
# центр галактики
# черная дыра
# черные дыры промежуточной массы
# шаровое скопление
Позавчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
8 июля
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
9 июля
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В поисках идеальной формы: как создавался дизайн юнимобиля

    14 минут назад

  2. Убеждение, что менструальные спазмы бывают только во время овуляции, поставили под сомнение

    24 минуты назад

  3. У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

    42 минуты назад

  4. Марсианский грунт «подсказал», каким был климат Красной планеты, когда на ней было много воды

    2 часа назад
Выбор редакции

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

8 июля

Последние комментарии

Татьяна Пичугина
1 час назад
Max, спасибо, что заметили. Исправила

Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаномАстрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

Shelove517
3 часа назад
Григорий, Президентская Академия☝️

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Сергей Сфыеду
5 часов назад
Муса, пост Ланы был саркастическим, кто там как часто болел первобытной чумой - к степени дикости и окультуренности отношения не имеет. Кроме того -

Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумыГенетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы

Вячаслаў Гладкіх
5 часов назад
Илья, так и до "Москвича" дойдёт

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Муса Т
8 часов назад
Сергей, . Как сказано в статье: .... У людей со степными предками частота заражения была выше средней — 28 процентов. То есть больше чем у

Генетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумыГенетики нашли свидетельства древнейшей эпидемии чумы

Вячеслав
10 часов назад
И что? Проблема не в умении отслеживать гиперзвуковые ракеты, а в умении перехватывать гиперзвуковые ракеты, летящие по квази- баллистической

В Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностьюВ Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностью

Иван Колупаев
11 часов назад
Нет, молодец конечно девочка. На таком скромном материале и так подняться. Но неужели свифтушки настолько чокнутые (и редакция вместе с ними) что

Музыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведенияМузыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведения

Josiko
12 часов назад
Надо попросить Тейлор спеть коричневую ноту.

Музыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведенияМузыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведения

Иван Колупаев
13 часов назад
Ну вот и голой науке свифтоманы занесли 🤑😂

Музыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведенияМузыка Тейлор Свифт помогла фанатам справиться с расстройствами пищевого поведения

Евгений Близкий
13 часов назад
Уродская тачка... Хоть и электричка..!

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Сергей Сфыеду
15 часов назад
Иван, это явно был сарказм. И с газировкой все сложно. Большое потребление сахара опасно не только (и не столько) риском развития диабета, сахарный

«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого

Max Savushkin
16 часов назад
Каким образом она менее плотная, чем Земля, если при диаметре 1,7 масса 5,6? Масса пропорциональна кубу при одинаковой плотности, а 1,7^3 = 4,91. Как по мне,

Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаномАстрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

Vsmarte
17 часов назад
Nil, это сайберчракь

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Григорий Дунилов
17 часов назад
Вот она, настоящая наука 💪🏻

Ученые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосовУченые выяснили, по какому принципу люди выбирают имена для роботов-пылесосов

Nil Venturi
18 часов назад
Илья, это Сайбертрак. ☝️

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Nil Venturi
18 часов назад
Артем, это Сайбертрак. ☝️

Tesla Cybertruck попал в самую тяжелую авариюTesla Cybertruck попал в самую тяжелую аварию

Василий Парфенов
19 часов назад
Иван, если в ближайшие пару лет Боенх чот радикальное не сделает со своим менеджментом, потеря четверти ярда в виде отступных и еще неизвестно

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Михаил Духонин
20 часов назад
Татьяна, Ну там они открытым текстом написали, что атмосферы не было, кора была тонкая и горячая... И как в таких условиях могло идти любое

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов летДвижение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Иван Колупаев
20 часов назад
PotatOS, ну сахар-то в отличии от воздуха реально вреден. https://medvestnik.ru/content/news/Chislo-pacientov-s-saharnym-diabetom-v-mire-k-2030-godu-mojet-vyrasti-do-643-mln.html

«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого«Налог на сахар» снизил ежедневное потребление сладкого

Павел Зверев
20 часов назад
Ловля мехазиллой главная интрига миссии

Маск анонсировал новый полет StarshipМаск анонсировал новый полет Starship

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно