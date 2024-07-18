О мероприятии

Сотрудник методического отдела Московского зоопарка, биолог и путешественник Николай Карпов расскажет про открытый в 1937 году Зооботанический сад в Нагойи, который объединяет в себе ботанический сад и зоопарк. Большое внимание уделено сохранению и разведению редких видов фауны Японии, в частности — японскому Серао, редкому представителю козьих в зоопарках мира. На территории сада действует учебный центр, одновременно представляющий собой музей, а также площадку для проведения экспериментов и исследований.

Благодаря значительной территории, в Зооботаническом саду Нагойи представлено много крупных млекопитающих — азиатские слоны, два вида носорогов, бегемоты, малайские тапиры и жирафы. Сад имеет внушительную коллекцию растений, преимущественно местной флоры. На его территории произрастает большое количество деревьев и кустарников. Часть растений используется для озеленения многочисленных экспозиций.

Расписание Ул. Б. Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация