О мероприятии

Существование жизни на Земле определяется совокупностью многих факторов. Прежде всего, солнечным излучением, которое нагревает атмосферу и гидросферу. Солнечная активность, оказывающая огромное влияние на планету, парируется магнитным полем Земли. На астрономических временах Земля испытывает еще и влияние других тел солнечной системы (планет-гигантов, астероидов) и галактического излучения.

Земля не изолирована от космоса, она эволюционирует в динамичной космической среде. Диапазон возможного изменения климата показывают планеты Венера и Марс, расположенные на границах зоны обитаемости. Если говорить о нашей планете, в целом сформирована достаточно устойчивая система, обеспечившая развитие сложных форм жизни. Наблюдения Земли из космоса — мощный инструмент определения параметров климата. Директор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Анатолий Алексеевич Петрукович расскажет про климат Земли.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 11:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация