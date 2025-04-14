О мероприятии

Масса обычного куриного яйца составляет около 60 грамм. Страус намного больше курицы, и его яйца могут быть тяжелее двух килограммов.

В сказках «Тысячи и одной ночи» купец Синдбад встречает гигантскую птицу Рух, которая охотится на слонов; попав в ее гнездо, он видит огромные мраморные купола размером с дом, которые оказываются яйцами Руха. Наверное, у гигантских динозавров яйца тоже были огромными, как у этой мифической птицы? Увы, их яйца зачастую были даже меньше страусиных. Почему же размер яиц не может увеличиваться вслед за размерами взрослых животных? Всему виной беспощадные математические законы. А о том, как они работают и какие еще аспекты жизни животных определяют, расскажет младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Дмитрий Пащенко.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация