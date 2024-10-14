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Лекция
12+
Парниковый эффект от Земли до космоса: мифы и реальность

Слушатели узнают, как изменения температуры могут влиять на озоновый слой Земли.

Твой сектор космоса
17 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Машкова 28/20

О мероприятии

Астроном Олег Угольников расскажет об изменении тепловых свойств разных слоев атмосферы — глобальном потеплении у поверхности и еще более сильном похолодании верхних слоев. Также слушатели узнают, как изменения температуры могут влиять на озоновый слой Земли, а также об одних из самых красивых атмосферных явлений на Земле — перламутровых и серебристых облаках.

Расписание
17
Четверг
Октябрь 2024
Машкова 28/20 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Машкова 28/20

12 минут назад
Александр Речкин
4
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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# SpaceX
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# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
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Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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Vlad Ok
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Мнение чат GPT по данному тексту ) Критическая оценка 1. Структура текста: Текст достаточно длинный и местами теряет логическую

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nemoXX
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Bud, рад, что у вас не нашлось ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

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