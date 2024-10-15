О мероприятии

Многим натуралистам хочется поплескаться в горных реках с чистейшей прозрачной водой, однако в горах Китая (от южного Гуанси до северного Шэньси) придется быть осторожным. Здесь необходимо внимательно смотреть себе под ноги. В этих реках неторопливо по дну может бродить или залечь в засаде Китайская исполинская саламандра. Она идеально сливается цветом своей бугристой кожи с каменистым дном. Неожиданная встреча с тридцатикилограммовым монстром, резко всплывшим со дна водоема, безусловно, напугает любого авантюриста. Это редчайшее краснокнижное животное — самая крупная современная амфибия, длиною до 180 сантиметров тела вместе с хвостом.

Зоотехник сектора амфибий Московского зоопарка Кирилл Анпилов расскажет, где

и как такое крупное земноводное смогло дожить до наших дней, каковы шансы ему ужиться с человеком и как таким саламандрам живется в Московском зоопарке.

Расписание Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация