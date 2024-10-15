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Лекция
12+
Гигант мира амфибий — китайская исполинская саламандра

Слушатели узнают про самую крупную современную амфибию.

Московский зоопарк
17 октября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

О мероприятии

Многим натуралистам хочется поплескаться в горных реках с чистейшей прозрачной водой, однако в горах Китая (от южного Гуанси до северного Шэньси) придется быть осторожным. Здесь необходимо внимательно смотреть себе под ноги. В этих реках неторопливо по дну может бродить или залечь в засаде Китайская исполинская саламандра. Она идеально сливается цветом своей бугристой кожи с каменистым дном. Неожиданная встреча с тридцатикилограммовым монстром, резко всплывшим со дна водоема, безусловно, напугает любого авантюриста. Это редчайшее краснокнижное животное — самая крупная современная амфибия, длиною до 180 сантиметров тела вместе с хвостом.

Зоотехник сектора амфибий Московского зоопарка Кирилл Анпилов расскажет, где
и как такое крупное земноводное смогло дожить до наших дней, каковы шансы ему ужиться с человеком и как таким саламандрам живется в Московском зоопарке.

Расписание
17
Четверг
Октябрь 2024
Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

13 минут назад
Александр Речкин
1
# амфибии
# биология
# Китай
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# грузоперевозки
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# астрофизика
# красная планета
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Александр Березин
8 часов назад
Ura, "Наверное - знание как работает мозг." Разумеется нет. Знание того, что успешно и подолгу водят только люди, Они же -- единственный известный вид

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Ura Genryx
8 часов назад
Александр, « И у меня на это есть веские причины.» Наверное - знание как работает мозг. При этом утверждая, что люди не знают как работает мозг.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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