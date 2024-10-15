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Расстояние до Солнца

Слушатели узнают, как астрономы смогли точно определить расстояние от Земли до Солнца и даже обнаружить атмосферу у Венеры.

Санкт-Петербургский Планетарий
17 октября, 19:00 Идет 2 ч
400 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк 4

О мероприятии

К первой половине XVIII века астрономы хорошо представляли себе размеры подлунного мира. Надлунный же мир был измерен плохо. Первая, по-настоящему удачная возможность провести такие измерения представилась во второй половине XVIII века. В 1761 и 1769 годах десятки команд исследователей отважно отправились в путь, в самые экзотические точки Земли – от Таити до Сибири, от Южной Африки до Мексики, — для наблюдений редкого и необычного явления: прохождения Венеры по диску Солнца. Эти наблюдения позволили очень точно определить расстояние от Земли до Солнца и даже обнаружить атмосферу у Венеры. Тогдашние приключения астрономов оказались увлекательнее самых захватывающих романов. О них подробно расскажет доктор физико-математических наук Наталья Яковлевна Сотникова.

Расписание
17
Четверг
Октябрь 2024
Александровский парк 4 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Александровский парк 4

13 минут назад
Александр Речкин
2
# астрономия
# космос
# Солнце
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# астрофизика
# красная планета
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