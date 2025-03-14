О мероприятии

С одной стороны, паралингвистика — наука, отдельный раздел языкознания, изучающий неязыковые средства, включенные в речевое общение. С другой, это настоящие оттенки, способные украсить вечер четверга и добавить «перчинки» в представление о родном языке.

Участники мероприятия узнают, что движения, мимика и даже почерк человека зачастую могут сказать гораздо больше, чем самые красивые слова. Спикеры обещают, что после лекции слушатели узнают о себе и своем характере много удивительного.

Расписание улица Циолковского, д. 7 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация