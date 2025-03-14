О мероприятии

Плазма — это ионизированный газ, в котором электроны отделены от атомов, создавая электронно-ионный «суп». Хотя на Земле она встречается не так часто, во Вселенной именно плазма доминирует: в ней горят звезды, вспыхивают молнии и бушует солнечный ветер. Но главное — люди научились управлять плазмой и применять ее в самых разных сферах.

Плазма — это ключ к новым возможностям:

Чистая энергия без выбросов.

Продвинутые методы обработки материалов.

Развитие космических путешествий.

Новые способы борьбы с инфекциями и болезнями.

Наука о плазме стремительно развивается, и, возможно, в будущем именно плазменные технологии станут основой новой технологической эры. Об этом расскажет доктор технических наук Алмаз Фивзатович Гайсин.

Расписание ул. Пушкина, д. 86 Казань 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация