Слушатели узнают, как жил и работал на заре космической эры самый засекреченный ученый в СССР.

О мероприятии

Первенство России в освоении космоса неоспоримо. Первый искусственный спутник Земли, первая станция на Луне, первый человек в космосе, первый выход в открытый космос — все это достижения нашего народа. И за каждой победой стоял выдающийся конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев.

На лекции экскурсовод Политехнического музея Светлана Чалая расскажет, как жил и работал на заре космической эры самый засекреченный ученый в СССР.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация