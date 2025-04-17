Слушатели узнают об аквариумах и зоопарках Японии.

О мероприятии

Япония — островное государство в Азии, с высокой плотностью населения. Почти в каждом крупном городе имеются зоопарк и, часто, океанариум, который в Японии называется аквариумом. Аквариумы представляют своим посетителям большое разнообразие водных животных, преимущественно морских, включая крупнейших рыб мирового океана — китовых акул. Большое внимание уделяется сохранению редких видов, в том числе морских черепах, и природоохранному просвещению.

Сотрудник Московского зоопарка и путешественник Николай Карпов познакомит участников мероприятия с удивительными экспозициями и редкими животными аквариумов в Тоба, Осаки, Нагойи и Йокогамы.

Расписание ул. Б.Грузинская, д1, с1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация